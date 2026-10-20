Достаточно оформить наследство у нотариуса и подтвердить передачу электронного документа банку Клиенты Сбера по всей России теперь могут получить деньги по наследству дистанционно, без посещения отделения и предъявления бумажного свидетельства.
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