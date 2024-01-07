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Ким Е Чжон: армия КНДР немедленно начнет боевые действия в ответ на провокацию

Ким Е Чжон: армия КНДР немедленно начнет боевые действия в ответ на провокацию

Вооруженные силы КНДР немедленно начнут боевые действия в ответ на провокацию. С соответствующим предупреждением, как пишет Telegram-канал BRIEF, выступила Ким Е Чжон, сестра руководителя восточноазиатского государства Ким Чен Ына.

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