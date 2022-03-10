Самсонов проиграл 3-й матч подряд: 36 сэйвов из 40 в игре с «Эдмонтоном»

Илья Самсонов проиграл третий матч подряд. Вратарь «Вашингтона» отразил 36 бросков из 40 в игре чемпионата НХЛ с «Эдмонтоном» (3:4 ОТ).

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