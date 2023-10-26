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Путин одобрил выступление главы Минсельхоза Патрушева из курятника

Путин одобрил выступление главы Минсельхоза Патрушева из курятника

Русский лидер Владимир Путин одобрил прямое включение министра сельского хозяйства Дмитрия Патрушева и губернатора Московской области Андрея Воробьева из подмосковного курятника на совещании главы государства и членов правительства.

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