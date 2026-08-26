Метеорные потоки и самая яркая Венера: главные астрономические события в сентябре 2026. Что можно будет увидеть невооружённым глазом?Если вы интересуетесь астрономическими явлениями, вот вам интересные события на сентябрь 2026.
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