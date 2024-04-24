if24.ru
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

if24.ru

7 подписчиков

Свежие комментарии

  • Амина
    мы еще попали в число тех, кому была выгоднее ипотека. Брали льготную и покупали в новой щербинке квартиру. Платеж не...Аренда снова стал...
  • Лариса Терес
    Так назовите уже эту «неназванную». Страна должна знать своих «героев» в лицо и поименно.Делягин рассказал...
  • АНГЕЛ АНГЕЛ
    Пока политики и чиновники не начнут получать 11 970 руб., с отменой всех привилегий, льгот, неприкосновенности, как д...Делягин рассказал...

ЦБ начал отслеживать внебиржевые торги валютой

ЦБ начал отслеживать внебиржевые торги валютой

ЦБ начал ежедневно публиковать данные внебиржевых валютных торгов, сообщает «Коммерсант».  Начало публикации данных внебиржевых валютных торгов связано с очевидной необходимостью отслеживания таких операций, пояснил «Инвест-Форсайту» руководитель департамента продаж и клиентской поддержки «Альфа-Форекс» Александр Шнейдерман.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх