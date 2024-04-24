ЦБ начал отслеживать внебиржевые торги валютой

ЦБ начал ежедневно публиковать данные внебиржевых валютных торгов, сообщает «Коммерсант». Начало публикации данных внебиржевых валютных торгов связано с очевидной необходимостью отслеживания таких операций, пояснил «Инвест-Форсайту» руководитель департамента продаж и клиентской поддержки «Альфа-Форекс» Александр Шнейдерман.
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