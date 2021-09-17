ЭНЕРГИЯ ДНЯ 18 сентября 2021 года

Энергетический прогноз на 18 сентября 2021 года. Числовой вибрационный код 776 = Бог достаточно любит людей, чтобы дать им самый Великий Дар - свободу воли = Болезни существуют до тех пор, пока Энергия отделения живёт в голове = Будьте до последнего мгновения устремлёнными к своему освобождению = В этом Мире всё так: если у вас что-то появилось - надо зарегистрировать = Ваш долг есть напрасно прожитые Жизни и отсутствие Духовного роста = Владение слишком многим осложняет Жизнь и забирает от вас часть радости = Всё созданное людьми несовершенство должно уйти и уходит в прошлое = Все надежды людей на Научный Прогресс, по меньшей мере, просто наивны = Всегда(!) рядом с Великим Мужчиной находится сильная и мудрая Женщина! = Выполняя миссию, отрабатывать одновременно прошлую карму = Главное преступление - извергать из себя в Мир бунт страстей и горечь слёз = Делайте только то и только так, как вы считаете справедливым и гуманным! = До тех пор ничего не изменится, пока мы не будем жить по Законам Космоса = Договор сто сорок четыре на Тонком Плане между Близнецовыми Пламёнами = Духовное развитие людей неодинаково, но для всех рубеж духовности - главный! = Если ты можешь это представить – ты можешь этого добиться = Если человек очищен, то Мирозданием через него всё делается автоматически! = Использовать свои способности чтобы охранять и защищать = Исцелиться - значит стать Цельным, стать Единым с Творцом = Каждая причина имеет следствие; всё совершается в соответствии с Законом = Каждое творение или результат творчества несёт меру ответственности = Какой человек самый сильный? — Тот, кто способен постичь Истину = К радости нет Пути через помощь другим, а только через мир в самом себе = Культура есть синтез возвышенных и утончённых достижений = Любовь есть знание Бога, ибо только она раскрывает суть каждой "вещи" в Мире = Магнитная решётка поменялась, в ней проходит очередное преобразование = Моральный, духовный и интеллектуальный потенциал Человечества =Мы расправили крылья мысли - реальность безгранична и совершенна = Начните замечать, как вы получаете ответы на свои даже незаданные вопросы = Не Жизнь делает человека, а сам человек несёт в себе Жизнь и творит свою судьбу = Не надо страшиться расставаний! Всё, что ваше, обязательно вернётся! = "Нет такого справедливого дела, о котором нельзя было бы сказать людям" = Никогда не поздно уйти из толпы; следуй за своей мечтой, двигайся к своей цели = Никому нельзя помочь насильно, никого нельзя спасти без его ведома =Познав себя, каждый может достичь того, чего желает, быть тем, кем хочет = По ту сторону Солнца физического находится Солнце Духовное = Появляется желание узнать больше.