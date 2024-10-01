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Украина предложила изменить устав Интерпола, чтобы исключить из него Россию

Украина предложила изменить устав Интерпола, чтобы исключить из него Россию

Украина выступает за изменение устава Интерпола для создания механизма по исключению из состава организации России и других «неугодных стран», заявил начальник Национального центра бюро (НЦБ) Интерпола МВД России Валерий Калачев.

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