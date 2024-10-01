Украина предложила изменить устав Интерпола, чтобы исключить из него Россию

Украина выступает за изменение устава Интерпола для создания механизма по исключению из состава организации России и других «неугодных стран», заявил начальник Национального центра бюро (НЦБ) Интерпола МВД России Валерий Калачев.
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