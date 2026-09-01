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Крымская газета

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Психолог объяснил, почему важно позволять подросткам закрывать дверь в свою комнату

Психолог объяснил, почему важно позволять подросткам закрывать дверь в свою комнату

Запрет закрывать комнату — одна из самых частых точек конфликта между родителями и подростками, и за ним почти всегда стоят две правды.

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