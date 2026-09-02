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Словакия не будет частью «финансового дара» для поддержки Украины – Фицо

Словакия не будет частью «финансового дара» для поддержки Украины – Фицо

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что Украина, получив одобрение кредита в 90 млрд евро, вновь просит о финансировании.

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