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Автопром без иностранцев: площадки перезапущены с новыми партнёрами

Автопром без иностранцев: площадки перезапущены с новыми партнёрами

Для всех 13 автоплощадок, освободившихся после ухода зарубежных инвесторов, найдены новые партнёры. При этом сохраняется контроль российских бенефициаров, а все разработанные на площадках технологии и конструкторская документация остаются в стране.

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