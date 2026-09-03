Автопром без иностранцев: площадки перезапущены с новыми партнёрами

Для всех 13 автоплощадок, освободившихся после ухода зарубежных инвесторов, найдены новые партнёры. При этом сохраняется контроль российских бенефициаров, а все разработанные на площадках технологии и конструкторская документация остаются в стране.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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