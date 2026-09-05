Как Екатерина II избавилась от мужа: новая версия

История гибели мужа Екатерины Великой — один из самых темных эпизодов русской истории XVIII века. Официальная версия о смерти от «геморроидальных колик» мало кого убеждала уже в день похорон, а слухи о насильственной смерти, подкрепленные записками Алексея Орлова, казалось, давно поставили точку в этом деле.