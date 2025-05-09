В Душанбе более 500 военнослужащих России прошли маршем в честь юбилея Победы

ДУШАНБЕ, 9 мая. /ТАСС/. Торжественное шествие с демонстрацией военной и специальной техники в ознаменование 80-й годовщины Победы советского народа в Великой Отечественной войне, а также акция «Бессмертный полк» прошли на территории 201-й российской военной базы в Таджикистане, передает корреспондент ТАСС.