Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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В Душанбе более 500 военнослужащих России прошли маршем в честь юбилея Победы

ДУШАНБЕ, 9 мая. /ТАСС/. Торжественное шествие с демонстрацией военной и специальной техники в ознаменование 80-й годовщины Победы советского народа в Великой Отечественной войне, а также акция «Бессмертный полк» прошли на территории 201-й российской военной базы в Таджикистане, передает корреспондент ТАСС.

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