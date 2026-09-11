Роналду помог «Аль-Насру» повторить мировой рекорд, державшийся 87 лет

Криштиану Роналду помог «Аль-Насру» войти в историю мирового футбола, повторив рекорд, который держался на протяжении 87 лет.
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