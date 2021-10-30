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Сатановский предостерег Россию от «беззубого» ответа Турции на атаку «Байрактара» в Донбассе

Сатановский предостерег Россию от «беззубого» ответа Турции на атаку «Байрактара» в Донбассе

Запрет Россией ввоза турецких мандаринов и претензии к томатам не могут являться адекватным ответом на применение дронов «Байрактар» в Донбассе и антироссийскую риторику президента Эрдогана, сказал газете ВЗГЛЯД востоковед Евгений Сатановский.

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Екатерина
Факт применения такого оружия против мирного населения ужасен. Только причем тут Турция и мандарины? Россия также продает оружие на миллиарды долларов и это оружие тоже кого-то убивает или может убить. Кроме Турции, многие страны оказали Украине помощь вооружением, некоторые даже бесплатно. Юрий Селиванов, Всякое лыко в строку, специально для News Front 25.05.2021. "Оружие само по себе не стреляет. Это определяет политика конкретных стран. Хотят некоторые страны и народы бить друг другу морды, так они это будут делать даже дубинками, или вообще голыми руками. А вот поставки оружия, которые сильно повышают цену таких мордобитий и уравнивают в них шансы, могут быть даже гуманным делом и инструментом сдерживания войны. Во всяком случае, таков негласный закон международной торговли оружием. И тот, кто на этом рынке будет слишком кочевряжиться и перебирать харчами, тот вылетит оттуда в два счета. Россия быть в числе вылетевших, естественно, не желает. И правильно делает. А турки наверняка думают – чем мы хуже других? И поступают точно таким же образом. "
карла карлова
На Донбассе проживают русские люди многие из которых являются гражданами России.Нужны конкретные политические,экономические меры в отношении не только хохляндии,но и турции.Безнаказанность порождает вседозволенность и все большую агрессию и наглость.
Александр Поляничко
Росийское гражданство давали не просто так. А что бы сделали США если бы с их гражданами поступили как с нашими. А про мандарины лучше молчать, стыдно. Пора прекратить заигрывать с Турцией. Напоминает начало ВОВ.
Яна
Обтекаемые формы противостояния непонятны и однажды будут подмяты... А беспилотники по-любому сбивать надо.
Виталий Литвинов
"Те же жители Донбасса, когда считали, что Ринат Ахметов чуть ли не «отец региона», поскольку он им новый стадион построил, когда-то гордились Виктором Януковичем, который (типичный для региона сэлфмэйдмэн) из голодной жиганистой безотцовщины вырос в целого президента, спокойно мирились с тем, что их кумиры хвастались, что единственные на Украине «не пустили в свой регион русский (российский) бизнес», вели Украину прямиком в ЕС и с ускорением продолжали начатую Леонидом Кучмой и активизированную Виктором Ющенко украинизацию. Они считали, что такое положение вещей в целом учитывает их интересы, а интересы России их не волновали." (Ростислав Ищенко). Так что не всё так однозначно. как представляется Сатановскими и его поклонниками. В крыму, где украинскую власть никогда не жаловали и то адаптация к российскому обществу происходит не так гладко, как кажется. Иметь российский паспорт это ещё не значит быть россиянином, а уж тем более русским.
Виктор Здобнов
И в очередной раз РФия зассыт что то предпринять! Могут только "оставить за собой право на ответ"!
Виталий Литвинов
Ты уже обоссался, хохлопитек. контуженный. А что будет если предпримет более решительные шаги? не знаешь? А я знаю: обсерешься!
Виталий Литвинов
Не было никакой атаки беспилотника, хомячки. Это видеофейк по аналогии с "убийством " Бабченко" Ни в ЛДНР ни в Российской разведке атака "Байрактара" на артиллерийский расчёт или на что либо другое на территории ЛДНР не производилась. Ну а Сатановский тут как тут показать какой он горячий патриот и какие "трусливые" люди в российской власти. от таких патриотов надо подальше держаться.
Юрий Губанов
за применение российских АКМов по всему миру тоже отвечать надо?

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