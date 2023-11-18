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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Свечков набрал очки в 4 матчах подряд в АХЛ. У него 3+5 в 11 играх за фарм «Нэшвилла»

Нападающий «Милуоки» отметился 2 результативными передачами в матче регулярного чемпионата с «Рокфордом» (5:4 ОТ).

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