Руководитель ЕДДС Ноябрьска Соболев рассказал о наличии бензина на АЗС в городе

Все оперативные службы Ноябрьска полностью обеспечены топливом. Горожане могут заправить машины на двух АЗС, рассказал директор муниципальной Единой дежурно-диспетчерской службы (ЕДДС) Дмитрий Соболев.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии
- G Минтранс оценил р...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым