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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Евролига разделила технические фолы на две категории и изменила правила неспортивных нарушений

Евролига объявила об изменениях и уточнениях в правилах, которые будут действовать на первом в истории Суперкубке Евролиги-2026, а также в сезоне-2026/27 Евролиги и Еврокубка.

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