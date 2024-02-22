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«Ъ»: Минтранс хочет собирать данные об IP-адресах и банковских картах пассажиров

«Ъ»: Минтранс хочет собирать данные об IP-адресах и банковских картах пассажиров

В России начиная с 1 сентября нынешнего года кроме паспорта и билета перевозчиков собираются обязать передавать в единую базу данные о банковских картах, IP-адресах, телефонах, e-mail и паролях учетных записей.

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