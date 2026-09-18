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18 яшьлек Актаныш егете Нефтекамск шәһәреннән сайлауларга махсус килгән

Актаныш районында тугызынчы чакырылыш РФ Федераль Җыены Дәүләт Думасына депутатлар сайлау өчен сайлау участоклары ачылды.

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