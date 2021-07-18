«Барса» может арендовать Ренату Саншеша, если не состоится обмен Гризманна на Сауля

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Полузащитник «Лилля» Ренату Саншеш может продолжить карьеру в «Барселоне». Каталонский клуб попытается укрепить полузащиту, если обмен Антуана Гризманна на Сауля Ньигеса из «Атлетико» не состоится, сообщает As.