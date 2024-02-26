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Вспомнилось... Закон 99-Ф3 о вводе войск НАТО в Россию..

Вспомнилось... Закон 99-Ф3 о вводе войск НАТО в Россию..

Эта статья написана ровно 10 лет назад. Тема её – крайне щекотлива, но, похоже, актуальности своей не потеряла, по крайней мере формально.

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