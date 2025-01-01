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Венера, Юпитер и Марс – когда в 2025 году эти планеты будут видны лучше всего

Венера, Юпитер и Марс – когда в 2025 году эти планеты будут видны лучше всего

Венера, Юпитер и Марс – когда в 2025 году эти планеты будут видны лучше всегоНаучный руководитель обсерватории Ка-Дар и астрофермы "Астроверты" Стас Короткий рассказал в эфире "Спутник в Крыму" об условиях видимости трех планет, которые можно наблюдать в ночном небе в 2025 году без помощи телескопа, а также о том, когда Венер.

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