Венера, Юпитер и Марс – когда в 2025 году эти планеты будут видны лучше всего

Венера, Юпитер и Марс – когда в 2025 году эти планеты будут видны лучше всегоНаучный руководитель обсерватории Ка-Дар и астрофермы "Астроверты" Стас Короткий рассказал в эфире "Спутник в Крыму" об условиях видимости трех планет, которые можно наблюдать в ночном небе в 2025 году без помощи телескопа, а также о том, когда Венер.