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Офицер Дэвис: Украину ждет ответ России за нападение на Курскую область

Офицер Дэвис: Украину ждет ответ России за нападение на Курскую область

Дэниел Дэвис. Фото: Wikipedia.org. Отставной офицер ВС США Дэниел Дэвис в эфире YouTube-канала Daniel Davis / Deep Dive предупредил Киев, что Россия готовит ответ за нападение ВСУ на Курскую область.

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