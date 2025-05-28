В России возрождается интерес к библиотекам, уверена глава Минкультуры

Библиотечная отрасль России идет к своему возрождению, создаются высокотехнологичные обновленные библиотеки, которые становятся центрами притяжения для разных возрастов населения и подстегивают жажду чтения, считает министр культуры РФ Ольга Любимова.
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