В Петербурге задержан подозреваемый в организации убийства водителя адвоката

Предполагаемый исполнитель тоже попался правоохранителям Правоохранители в Петербурге задержали предполагаемого организатора заказного убийства местного адвоката Виктора Патрушева в феврале 2024 года, жертвой которого стал не сам юрист, а его водитель.
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