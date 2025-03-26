Пентагон сертифицировал ракету Vulcan для задач национальной безопасности

Космические силы США сертифицировали ракету-носитель Vulcan Centaur компании United Launch Alliance, что позволяет использовать её для выполнения задач в сфере национальной безопасности, 27 марта сообщает издание SpaceNews.
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