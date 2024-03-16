В дни выборов в ХМАО машины и квартиры в викторине выигрывают дети

В дни выборов президента РФ в ХМАО машины и квартиры в викторине выигрывают дети. Организаторы викторины «Достижения Югры», ответив на вопросы которой можно получить в подарок недвижимость и транспорт, сообщили уже о шести школьниках-победителях.
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