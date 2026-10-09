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"Герани" с Путиным - праздничный подарок для Киева

"Герани" с Путиным - праздничный подарок для Киева

Необычный эпизод с применением беспилотной техники привлек внимание военных экспертов и наблюдателей 7 октября.

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