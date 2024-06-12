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Новости: Севастополь, Крым, Россия

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Ведущие страны Запада одобрили выделение Киеву прибыль от замороженных российских активов

Ведущие страны Запада (G7) договорились выделить Украине 50 млрд долларов за счет прибыли от замороженных российских активов уже в этом году.

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