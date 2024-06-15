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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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475 млн евро заплатит за «Эвертон» владелец «Ромы» Фридкин

TuttoMercatoWeb со ссылкой на La Gazzetta dello Sport сообщает, что владелец «Ромы» Дэн Фридкин заплатит за английский клуб 475 млн евро и получит в результате сделки 94,1% акций – столько принадлежит Фархаду Мошири.

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