«А что думаю я?» Как вернуть себе право решать без маминого одобрения

Мама остается значимой фигурой на всю жизнь — и это не меняется с возрастом. Даже если ее уже нет рядом, мы продолжаем мысленно обращаться к ней: представляем реакцию, вспоминаем знакомые слова, пытаемся угадать, одобрила бы она наш выбор или нет.