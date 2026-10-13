«А что думаю я?» Как вернуть себе право решать без маминого одобрения

Мама остается значимой фигурой на всю жизнь — и это не меняется с возрастом. Даже если ее уже нет рядом, мы продолжаем мысленно обращаться к ней: представляем реакцию, вспоминаем знакомые слова, пытаемся угадать, одобрила бы она наш выбор или нет.
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