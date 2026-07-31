В Госдуме предложили ввести "родительскую зарплату" для безработных россиян

Такая мера особенно важна для многодетных семей Лидер партии "Справедливая Россия — За правду", руководитель думской фракции Сергей Миронов предложил выплачивать одному из родителей, который не работает и занимается воспитанием детей, ежемесячную "родительскую зарплату" в размере не ниже прожиточного минимума.