FT: в Германии было общественное одобрение на дающие богатство поставки российского газа

Идеологическая и политическая цензура уже не может закрыть рот пробивающимся голосам в Европе. Даже в средоточии антироссийских взглядов и в момент наибольшей опасности для проявляющего хотя бы мизерные промосковские настроения, правда все настойчивее всплывает в публичном пространстве.