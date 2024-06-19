Собянин: Фармкластер в ОЭЗ «Технополис Москва» станет крупнейшим в стране

Предприятия активно замещают на внутреннем рынке иностранную продукцию Сергей Собянин сообщил в своем телеграм-канале, что производители отечественных лекарств в особой экономической зоне «Технополис Москва» вложили в экономику города более 40 миллиардов рублей.