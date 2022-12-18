Генштаб ВСУ обвинил Белоруссию в подготовке к участию в боях против Украины (ВИДЕО)

Украинские власти обвиняют Белоруссию в подготовке к участию в боевых действиях против страны. Об этом во время выступления заявил Алексей Громов, заместитель начальника главного оперативного управления Генштаба Вооруженных сил Украины (ВСУ).
Украинские власти обвиняют Белоруссию в подготовке к участию в боевых действиях против страны. Об этом во время выступления заявил Алексей Громов, заместитель начальника главного оперативного управления Генштаба Вооруженных сил Украины (ВСУ).
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