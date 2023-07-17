"Если не справившемуся начальнику дают новую должность - это коррупция"

avershin1947mailru Авершин

Во времена Ельцина создание союза с Белоруссией было почти готово, но был проведён опрос, Кого народ видит президентом союза, полная победа - Лукашенко! Либералы вмиг всё порубили. И сейчас, только Лукашенко высказался хорошо о Ленине и Сталине, либералы опять против него захлёбываются.