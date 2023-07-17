Вообще Александр Лукашенко много чего интересного в последнее время сказал у себя, в Белоруссии. В том числе - глобального и общего харкатера.
"Если не справившемуся начальнику дают новую должность - это коррупция"
Комментарии
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Серж Южанин
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15 мин.
Серж Южанин
А кто ж создавать-то будет???...
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14 мин.
avershin1947mailru Авершин
Во времена Ельцина создание союза с Белоруссией было почти готово, но был проведён опрос, Кого народ видит президентом союза, полная победа - Лукашенко! Либералы вмиг всё порубили. И сейчас, только Лукашенко высказался хорошо о Ленине и Сталине, либералы опять против него захлёбываются.
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1 мин.
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