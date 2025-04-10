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Глава СК запросил доклад о надругательстве над девочкой-инвалидом в Миассе

Глава СК РФ Александр Бастрыкин потребовал у руководителя Следкома по Челябинской области Алексея Колбасина доклад о следственных действиях по делу о надругательстве над 12-летней девочкой с ограниченными возможностями здоровья в Миассе, сообщили в Telegram-канале ведомства.

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