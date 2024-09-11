«Враг сильно ошеломлён, ВСУ бегут с огромными потерями»: ВС России мощным рывком освободили крупную часть территории Курской обл: Карта боевых действий на Украине, свежие новости войны на Украине — интерактивная карта СВО РФ, к утру 11.09.24 г.

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Карта боевых действий на Украине, сегодня к утру 11 сентября 2024 г. новости войны на Украине, интерактивная карта СВО РФ, Часов Яр новости сегодня, к утру 11.

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