Военное обозрение

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ВС РФ ракетным ударом уничтожили пункт временного размещения ВСУ в Красном Лимане

ВС РФ ракетным ударом уничтожили пункт временного размещения ВСУ в Красном Лимане

В Лимане точным ударом российской ракеты был уничтожен пункт временного размещения боевиков ВСУ. Соответствующие кадры опубликовал Telegram-канал «Репортер Руденко».

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