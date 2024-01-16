Сколько нужно ходить в день, чтобы быть здоровым: ответ учёных

10 тысяч шагов – это слишком много, уверены специалисты.Специалисты из Массачусетского университета провели исследование, которое показало, сколько действительно шагов в день должен делать человек, чтобы поддерживать своё здоровье.
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