Театр абсурда

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Заработать в России и сбежать: план Земфиры* теперь не сработает

Заработать в России и сбежать: план Земфиры* теперь не сработает

Царьград ФОТО: ANTON BELITSKY/GLOBALLOOKPRESS В закон об иноагентах наконец-то внесены поправки, которые позволят привлекать к ответственности организации, физических и юридических лиц, которые помогают вести антигосударственную деятельность.

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Комментарии
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Лев Сивохин
Как говорят-умерла, так умерла, и нечего с ними носится. Просто минюсту надо четко исполнять закон.
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