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Врач Казакова: плохой сон и профицит калорий могут снижать женское либидо

Врач Казакова: плохой сон и профицит калорий могут снижать женское либидо

Женское либидо — это сложный и многогранный аспект здоровья и благополучия. Оно может меняться под влиянием множества факторов, включая физическое и психологическое состояние, стресс, отношения и образ жизни.

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