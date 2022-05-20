«Боровская птицефабрика» распродает активы, чтобы начать производство после масштабной вспышки птичьего гриппа

«Боровская птицефабрика», восстановившая производство после ликвидации последствий от масштабной вспышки птичьего гриппа, в результате которой пришлось уничтожить все поголовье птицы и продукция, распродает активы для пополнения оборотных средств.
«Боровская птицефабрика», восстановившая производство после ликвидации последствий от масштабной вспышки птичьего гриппа, в результате которой пришлось уничтожить все поголовье птицы и продукция, распродает активы для пополнения оборотных средств.
Свежие комментарии