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«Боровская птицефабрика» распродает активы, чтобы начать производство после масштабной вспышки птичьего гриппа

«Боровская птицефабрика» распродает активы, чтобы начать производство после масштабной вспышки птичьего гриппа

«Боровская птицефабрика», восстановившая производство после ликвидации последствий от масштабной вспышки птичьего гриппа, в результате которой пришлось уничтожить все поголовье птицы и продукция, распродает активы для пополнения оборотных средств.

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