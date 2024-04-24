Новая версия генеративного ИИ Adobe создает изображения неотличимые от реальных снимков

Сгенерированное изображение по подсказке: кошка с жемчужными серьгами / © Adobe Обновление Firefly обещает значительное улучшение качества сгенерированных картинок, включая улучшенную детализацию и разнообразие предложений, которые нейросеть выдает по запросу пользователя.
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