Myśl Polska, Польша. Поляк приехал в Россию. Вот что поразило его до глубины души

Ниразу не видела никаких гейзеров. Живу в обычном многоквартирном доме с отличным отоплением, с чистыми и украшенными к Новому году подъездами. В магазинах есть все, чего душа пожелает, и даже со скидками.Я никем не нанята, пишу честно. А вот вы зачем столько вранья вылили? Держите своё содержимое в себе, а лучше обратитесь к психиатру, вы явно их клиент.

SI

Sergey Ivanov

Ну, в свое окно вы посмотрели. Кстати, из моего окна картинка тоже выглядит весьма пристойно. Району всего- то 30 лет. Не успели еще прогнить трубы. Теперь попробуйте посмотреть Первый Государственный канал ТВ. Вы же не думаете, что Государственное Телевидение вам врет? И вот там вы сможете посмотреть и на гейзеры горячей воды, на гейзеры канализационные со специфическим ароматом. Можете наблюдать, как рушатся подъезды из- за взрывов газа... А еще можете прочитать в интернете, что износ системы ЖКХ у нас около 80%. В Вост Сибири- еще больше. Около 90%. А еще будет неплохо, если вы высунетесь из своего окна немного дальше и посмотрите, как живут люди за 200 км от столицы. Я поездил. Видел нищету, разруху и безработицу. Попробуйте погулять по Архангельску. Только не в центре- центр отстроен еще при проклятом коммунизме. Попробуйте отойти в сторону за 2 квартала- и вы увидите деревянные гнилые бараки, 100 лет не видевшие ремонта. Такие же гнилые деревянные тротуары. Озера из протекшей канализации... Ну, а потом садитесь за компьютер и напишите о своих впечатлениях.