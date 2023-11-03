США ввели санкции против «Арктик СПГ-2» и АФК «Система», владельцы которых сотрудничают с властями  Ямала и Тюменью

США ввели очередные санкции против российских компаний. Под ограничения попали в том числе ямальский проект «Арктик СПГ-2» компании «Новатэк» Леонида Михельсона и АФК «Система», владелец которой Владимир Евтушенков подписал с губернатором Тюменской области Александром Моором соглашение о реализации совместных инвестиционных проектов.
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