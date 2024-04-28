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Страстная неделя с 29 апреля по 4 мая 2024 года: значение каждого дня

Страстная неделя с 29 апреля по 4 мая 2024 года: значение каждого дня

Страстная неделя с 29 апреля по 4 мая 2024 года: значение каждого дня Елена ГалицкаяВерующие по всему миру готовятся встретить Страстную неделю, временем глубокой молитвы, самоотречения и духовного развития.

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Комментарии
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Валерий Протасов
Да, надо помнить эти правила и держаться их как путеводной нити.
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15 час.

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