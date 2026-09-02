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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Пивоваров о том, что «Динамо» не продало Тюкавина «Зениту» за 30 млн евро: «Сожаления нет. Вопрос был закрыт сразу»

Генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров ответил на вопрос, сожалеет ли клуб, что не продал нападающего Константина Тюкавина в «Зенит» за 30 миллионов евро.

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