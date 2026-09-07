Житель Алтайского края получил реальный срок за неуплату алиментов

Сотрудники ГУФССП неоднократно предупреждали должника о возможном привлечении к уголовной ответственности Жителя Каменского района Алтайского края приговорили к шести месяцам лишения свободы за неуплату алиментов на содержание несовершеннолетнего ребенка, сообщили в региональном ГУФССП.