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Житель Алтайского края получил реальный срок за неуплату алиментов

Житель Алтайского края получил реальный срок за неуплату алиментов

Сотрудники ГУФССП неоднократно предупреждали должника о возможном привлечении к уголовной ответственности Жителя Каменского района Алтайского края приговорили к шести месяцам лишения свободы за неуплату алиментов на содержание несовершеннолетнего ребенка, сообщили в региональном ГУФССП.

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